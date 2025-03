Secretário de Emendas da Assembleia Preside Reunião sobre Fluxo de Emendas da ALE

A Presidência da Assembleia Legislativa sediou uma reunião estratégica para aprimorar o fluxo das emendas parlamentares. Sob a coordenação do secretário de emendas, Carlos Tadeu Lucena, o encontro reuniu todos os coordenadores de emendas dos deputados, reforçando o compromisso com a eficiência e a transparência na destinação dos recursos.



Durante a reunião, Carlos Tadeu Lucena destacou a importância de encontros como esse para garantir mais organização e celeridade no andamento das emendas. “Esse alinhamento é essencial para que possamos agilizar os processos, evitar entraves burocráticos e garantir que os recursos cheguem onde realmente fazem a diferença. Nosso papel é dar suporte aos parlamentares e assegurar que cada emenda seja executada com responsabilidade e eficiência”, afirmou o secretário.



O encontro teve como foco debater estratégias para otimizar a análise, aprovação e execução das emendas, garantindo que os investimentos sejam aplicados com impacto direto na população. Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso em fortalecer a articulação entre os parlamentares e os órgãos responsáveis, assegurando que os recursos destinados por meio das emendas sejam convertidos em avanços concretos para o desenvolvimento do estado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO