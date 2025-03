Nota de Pesar: Coronel Ferro

Natural de Guajará-Mirim, coronel Ferro foi um marco na história da segurança pública de Rondônia, sendo o primeiro filho do estado a assumir o Comando-Geral da Polícia Militar. Sua trajetória iniciou na extinta Guarda Territorial (GT), que deu origem à PM-RO, e foi marcada por dedicação, disciplina e compromisso com a sociedade.



Após sua passagem para a reserva da corporação, continuou servindo ao estado em cargos de relevância, incluindo o de Secretário de Estado da Segurança. Sua expertise em gestão de crises foi fundamental em operações estratégicas, especialmente no enfrentamento ao crime organizado e em situações críticas nos presídios de Rondônia.



Ao longo de sua carreira, coronel Ferro desempenhou todas as funções dentro da hierarquia militar, de praça a coronel, sendo reconhecido pelo seu profissionalismo e compromisso com a segurança da população.



Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e irmãos de farda. Que sua história de dedicação e bravura sirva de inspiração para as futuras gerações.



Nossos mais sinceros sentimentos



Fonte: Deputado Alex Redano - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia