Em Nova Dimensão, Motocross agita o distrito com emenda de R$ 100 mil da Deputada Dra. Taíssa

Com emenda de R$ 100 mil destinada pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), aconteceu nos dias 15 e 16 de março a 2ª etapa do Regional Norte de Motocross, em Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré. O evento reuniu pilotos e público de várias partes do Estado, destacando-se não apenas pelas competições, mas também pelo impacto econômico e social gerado na região.



Com o recurso, a competição contou com uma infraestrutura de qualidade, garantindo conforto e segurança para todos os envolvidos. A parceria entre a Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), o Governo do Estado de Rondônia, a Prefeitura de Nova Mamoré e Dra. Taíssa foi necessária para o sucesso da etapa.



A empresária Naiana Cruz, que aproveitou a movimentação para alavancar seus negócios, não escondeu a satisfação com o impacto do evento na economia local. Foi maravilhoso estar aqui, nossas vendas foram muito boas, vendi todos meus açaís. A diferença que isso fez para nós, empreendedores, e para os moradores é enorme, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Adelmo Dias, organizador do evento, destacou a importância da emenda para viabilizar o motocross na região. "Sem a emenda da deputada, seria impossível realizar esse evento. Os pilotos me procuraram e buscamos o apoio da Dra. Taíssa, fizemos parcerias com a Prefeitura e a Setur, e o evento superou nossas expectativas. Ficamos muito felizes com a grande participação. O motocross está crescendo muito, com mais pessoas, incluindo mulheres e crianças, se envolvendo. Isso é muito bom, pois o esporte é saúde. Já temos a confirmação de mais investimentos da deputada para o ano que vem", afirmou Adelmo.



O evento também gerou um impacto positivo para a população local, como destacou Ana Paula, moradora da região: "A movimentação foi enorme, os hotéis e lanchonetes estavam todos lotados. Foi uma alegria ver tanta gente envolvida. Thiesa Larry, outra moradora, complementou: Nova Dimensão precisava desse evento. Ele movimentou as pessoas do distrito e até de fora, ajudando diretamente na economia local.



Dra. Taíssa Sousa, que acompanhou de perto toda a organização e a competição, reforçou a importância de eventos como este para a comunidade e para o estado. É fundamental que o estado conheça o distrito de Nova Dimensão e que possamos movimentar a economia local. O motocross é uma excelente forma de incentivar jovens e outras pessoas a se envolverem no esporte, além de fortalecer o turismo e o comércio local. Estamos vendo os benefícios desse evento e continuaremos a apoiar, pois acreditamos no impacto positivo que ele gera para a nossa população, destacou a deputada. Com o sucesso da 2ª etapa do Regional Norte de Motocross, a expectativa para as próximas edições é ainda maior, com o compromisso de continuar investindo no esporte e no desenvolvimento da região.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar