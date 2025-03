Concurso Nacional de Cacau será em Cacoal

Cacoal será palco da 7ª edição do Concurso Nacional de Qualidade do Cacau. A escolha do município foi anunciada no último dia 10, em Porto Velho, na solenidade de lançamento do concurso. Durante o evento foram apresentadas as categorias da competição, que englobam desde a qualidade sensorial até práticas sustentáveis e tecnológicas.



O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que tem destinado recursos ao fortalecimento da cultura cacaueira, participou da solenidade de lançamento do concurso. Segundo ele, Rondônia tem se destacado no setor produtivo, principalmente na agricultura familiar, com produtos como o café, o peixe, o leite e agora também com o cacau, que vem apresentando melhorias no que se refere a qualidade e quantidade de produção. “O cacau é mais uma oportunidade para que o produtor possa diversificar sua produção, fazendo com que sua propriedade produza o ano todo”, disse.



Cirone destacou o esforço do governador, coronel Marcos Rocha, em promover o fortalecimento do setor produtivo do Estado. “O governador tem se empenhado, temos assegurado recursos e os produtores tem trabalhado firme, para que nossa produção seja cada vez mais forte”, disse.



O concurso será realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), além de outros parceiros de organizações públicas e privadas, como o Centro de Inovação do Cacau da Bahia (CIC-BA), responsável pela análise sensorial das amêndoas.



As inscrições do concurso estarão abertas no período de 31 de março a 22 de agosto de 2025 e a cerimônia de premiação será realizada no dia 6 de dezembro. Para fazer a inscrição e ter acesso a outras informações, o interessado deve acessar o endereço eletrônico: www.nossocacau.com.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar