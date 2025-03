Presidente Alex Redano cobra urgência na recuperação da RO-133 entre Theobroma e Vale do Anari

O Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a urgente manutenção e operação tapa-buracos na RO-133, no trecho entre os municípios de Theobroma e Vale do Anari.



A demanda surgiu após diversas reclamações de moradores e usuários da rodovia, que relataram as péssimas condições da via. Segundo informações recebidas pelo parlamentar, o trecho de aproximadamente 50 km apresenta grandes avarias, colocando em risco a segurança dos motoristas e passageiros que trafegam diariamente pela rodovia.



O presidente Alex Redano passou pela RO-133 e pôde constatar a grave situação em que se encontra a Rodovia Estadual. "Essa estrada é de extrema importância para a população local e para o desenvolvimento da economia regional. O fluxo de veículos é intenso, incluindo o transporte de produtos agrícolas, e a atual situação da via compromete tanto a segurança dos usuários quanto o escoamento da produção. Precisamos de uma ação emergencial do DER para recuperar esse trecho o mais rápido possível", destacou Redano.



O deputado reforçou que a recuperação da RO-133 não pode esperar, pois além dos transtornos causados aos motoristas, a precariedade da estrada pode resultar em acidentes graves. "Nosso objetivo é garantir a trafegabilidade com segurança, proporcionando mais qualidade de vida aos cidadãos e impulsionando a economia do Estado de Rondônia", concluiu.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO