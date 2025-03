Deputado Alan Queiroz solicita a realização de obras para a instalação de tubos corrugados, no município de Machadinho do Oeste

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), a pedido do vereador Daniel Veterinário, solicitou ao governo de Rondônia que realize com urgência a realização do serviço de obras para a instalação de tubos lineares corrugados na linha LU 02, Km 03, no município de Machadinho do Oeste. Essas obras são de extrema importância para a localidade, pois é uma forma de assegurar um meio para o escoamento da água, especialmente no período de chuvas.



Os tubos tunel linear, conhecidos popularmente como tubos armco, são uma solução altamente eficiente e prática para a construção de túneis em projetos de infraestrutura. Sua versatilidade permite que sejam usados em diversas aplicações, como drenagem, passagem de veículos e pedestres, além de atenderem a diferentes tipos de solo. A grande vantagem desses tubos é o método de instalação não-destrutivo, o que minimiza impactos ao meio ambiente e reduz o tempo e os custos de obra. Além disso, sua alta durabilidade e resistência garantem segurança e eficiência a longo prazo, tornando-os uma excelente escolha para obras que exigem agilidade e sustentabilidade.



Segundo o parlamentar, promover melhorias para as rodovias do estado é uma de suas prioridades. “Essa medida é essencial para garantir que o estado continue fornecendo estradas com qualidade de tráfego para a população. A instalação deste tubo oferece uma solução segura e econômica para a drenagem e mobilidade da área, o que leva mais qualidade de vida para todos”, concluiu.



É importante acrescentar que a drenagem com a instalação do tubo armco nessa localidade é de extrema importância, pois assegurará um meio para o escoamento da água, especialmente durante o período chuvoso, quando os moradores da região enfrentam muitos transtornos. Além disso, essa medida trará conforto aos cidadãos, melhorando a mobilidade no município.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ricardo Barros | Assessoria Parlamentar