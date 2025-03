Eyder Brasil busca apoio para expandir modelo de escolas cívico-militares e fortalece debate sobre segurança pública em Minas Gerais

O deputado estadual Eyder Brasil (PL-RO) está em Belo Horizonte (MG) para uma série de encontros com parlamentares mineiros, com o objetivo de trocar experiências sobre projetos que visam melhorar a educação e a segurança pública em Rondônia. Um dos principais focos da viagem foi a reunião com o deputado estadual Coronel Henrique, que preside a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares em Minas Gerais.



Em Minas, o modelo das Escolas Cívico-Militares se destaca por sua eficácia, com resultados positivos em diversas áreas. As escolas são públicas, gratuitas e não possuem processo seletivo, nem reserva de vagas para filhos de militares. Os militares atuam na administração escolar, transmitindo valores como disciplina e patriotismo, sem interferir diretamente nas atividades pedagógicas. Atualmente, o programa conta com nove escolas estaduais e 11 municipais já aderindo ao modelo. Durante a conversa, Coronel Henrique se comprometeu a auxiliar Eyder Brasil na viabilização desse projeto em Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“Esse modelo de ensino tem se mostrado um sucesso no estado mineiro, com resultados significativos, como a redução da taxa de abandono escolar em 77% e o aumento do IDEB em 20%. É uma experiência que queremos levar para Rondônia e garantir que nossos estudantes também possam se beneficiar desse ensino de qualidade”, afirmou Eyder Brasil.



Além da pauta educacional, Eyder Brasil também se reuniu com o deputado estadual Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em seu sétimo mandato, Rodrigues é um dos nomes mais atuantes na defesa da segurança pública no estado. Durante o encontro, os parlamentares discutiram a importância da troca de experiências entre os estados e o fortalecimento de um fórum nacional com todos os presidentes das comissões de segurança pública do país.



“A segurança pública precisa ser debatida com seriedade e embasamento. Minas Gerais tem um histórico importante nessa área, e essas trocas são fundamentais para aprimorar nossas políticas. Queremos fortalecer esse diálogo e implementar medidas mais eficazes em Rondônia”, afirmou Eyder Brasil.



A visita de Eyder Brasil a Minas Gerais reflete seu empenho em buscar soluções eficientes para a educação e a segurança pública de Rondônia, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e oferecer mais oportunidades para os cidadãos.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Sara Cabral | Assessoria Parlamentar