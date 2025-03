Presidente Alex Redano vistoria execução de emenda de R$ 960 mil para iluminação pública em Vale do Anari

Vale do Anari recebeu um importante investimento na infraestrutura urbana com a execução de uma emenda parlamentar no valor de R$ 960 mil, destinada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos). O recurso foi utilizado para a completa iluminação do canteiro central da principal avenida do município, atendendo a um antigo anseio da população.



Durante a vistoria das obras, o presidente foi recepcionado pelo prefeito Cleoni, pelo ex-prefeito Arnildo Madeireiro, pelo vice-prefeito João Comprido e pelo ex-vereador Neodizinho. A presença das lideranças locais reforçou a relevância do projeto para a cidade e o impacto positivo que a nova iluminação trará para moradores e comerciantes.



Para o deputado Alex Redano, a destinação da emenda demonstra o compromisso do mandato com a melhoria da qualidade de vida da população. "A iluminação pública é fundamental para garantir mais segurança, conforto e valorização dos espaços urbanos. Essa era uma demanda antiga da comunidade de Vale do Anari, e hoje temos a satisfação de ver esse investimento concretizado", destacou o parlamentar.



O prefeito Cleoni agradeceu o empenho do deputado e ressaltou a importância da parceria entre a administração municipal e o legislativo estadual. "Esse projeto só foi possível graças ao apoio do deputado Alex Redano, que sempre esteve atento às necessidades do nosso município. A nova iluminação já está beneficiando diretamente quem utiliza essa avenida, proporcionando mais segurança para motoristas e pedestres", afirmou o gestor.



O ex-prefeito Arnildo Madeireiro também destacou a importância do apoio de Alex Redano ao longo dos anos. "O deputado Alex Redano sempre foi um grande parceiro de Anari. Nos dois mandatos que tive como prefeito, ele destinou diversas emendas para diferentes áreas, contribuindo para o crescimento do nosso município. Essa iluminação é mais um exemplo do seu compromisso com a nossa cidade", afirmou Arnildo.



Moradores também celebraram a entrega da obra, destacando a diferença que a nova iluminação trouxe para o município. "Agora a avenida está muito mais segura, principalmente à noite. Antes, a escuridão preocupava, mas com essa iluminação moderna tudo melhorou", comentou um comerciante local.



O investimento reforça o compromisso do deputado Alex Redano com o desenvolvimento dos municípios rondonienses, garantindo melhorias essenciais para a infraestrutura e o bem-estar da população. A expectativa é de que novas iniciativas sejam realizadas em parceria com as prefeituras para fortalecer ainda mais as cidades do estado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Mateus Andrade | Jornalista