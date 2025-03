Presidente Alex Redano entrega implementos agrícolas em Theobroma

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), realizou na última sexta-feira (14) a entrega de implementos agrícolas para fortalecer a produção rural do município. O evento aconteceu na Associação APRUTH no município de Theobroma e contou com a presença de produtores locais, autoridades e lideranças comunitárias.



O investimento, no valor de R$ 180 mil, viabilizou a aquisição de uma plantadeira de sete linhas e uma adubadeira, equipamentos essenciais para otimizar o trabalho dos agricultores e aumentar a produtividade no campo. A ação faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico regional.



Foto: Reprodução/ALE-RO



"Nosso compromisso é apoiar os produtores rurais, garantindo melhores condições de trabalho e mais eficiência na produção. Essa entrega representa um avanço significativo para o setor agrícola de Theobroma, beneficiando diretamente aqueles que impulsionam a economia local", destacou Alex Redano.



Os implementos entregues devem atender dezenas de agricultores da região, facilitando o preparo do solo e a aplicação de insumos, fatores essenciais para o crescimento sustentável da produção. A iniciativa reforça o compromisso do deputado com o fortalecimento do setor agropecuário e com o desenvolvimento de Rondônia.



O presidente da APRUTH, Isael Henrique Rocha, ressaltou a importância do investimento para os produtores locais: "Essa conquista é um grande avanço para nossa associação e para todos os agricultores da região. Com esses novos equipamentos, poderemos melhorar significativamente nossa produção, reduzindo custos e aumentando a eficiência no campo. Agradecemos ao deputado Alex Redano pelo apoio e compromisso com o desenvolvimento da nossa agricultura."

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Mateus Andrade | Jornalista