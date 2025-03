Presidente Alex Redano indica ao a viabilização das rematrículas online para alunos das escolas estaduais

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando a viabilização das rematrículas de forma virtual para os alunos das escolas estaduais.



Segundo o parlamentar, atualmente é possível realizar a primeira matrícula de alunos nas escolas estaduais de maneira online, mas esse mesmo procedimento não está disponível para as rematrículas. Essa diferença no atendimento tem gerado dificuldades para pais e responsáveis, que precisam se deslocar até as unidades de ensino para garantir a continuidade dos estudos de seus filhos.



"A falta dessa opção para rematrícula nos chamou a atenção, pois os alunos já possuem cadastros e documentos na base de dados da instituição de ensino, tornando desnecessário que pais e responsáveis tenham que comparecer presencialmente apenas para confirmar a continuidade dos estudos", destacou Alex Redano.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO