Ieda Chaves destina quase R$ 570 mil para reforma da Praça Guajará, no bairro Aponiã, em Porto Velho

Está em tramitação a liberação do recurso da emenda individual, liberada pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), na ordem de R$ 569 mil, que será aplicado na reforma da Praça Guajará, localizada no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho. O recurso será depositado na conta da Prefeitura de Porto Velho nas próximas semanas pelo Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).



De acordo com a parlamentar, é imprescindível que se façam investimentos que promovam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. “O espaço público está carente de melhorias e o recurso vai contribuir com melhorias estruturantes fundamentais à prática esportiva e de lazer, pois já possui quadra poliesportiva, playground, bancos e pergolados”, disse Ieda Chaves. A deputada lembrou que o projeto já foi encaminhado pela Secretaria de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).



Foto: Reprodução/ALE-RO



A área total do terreno é de 4.213,19 m² está na Rua Andréia c/ R. Veleiros. Com isso, a construção térrea terá diversas estruturas, incluindo piso composto de bloco intertravado, bancos em concreto e pergolados em madeira. Após reformada, a Praça Guajará oferecerá melhores condições de lazer aos moradores do entorno.



Esperança



Moradora há 30 anos no bairro Aponiã, Graça Rocha, que também é presidente da Associação de Moradores, contou que a estrutura só recebeu revitalização uma vez, desde a sua inauguração, e que parte da estrutura desabou recentemente. Por conta disso, ela destacou a necessidade urgente de atenção à estrutura.



“A praça é usada todas as noites. Nós temos grupos de jovens, sem contar que também temos alguns cultos. Ela é bem frequentada mesmo. Aliás, é a única que tem e abrange três conjuntos habitacionais”, falou em tom de expectativa.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO