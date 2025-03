Deputada Dra. Taíssa solicita melhorias da Linha 101 no distrito de União Bandeirantes

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou uma indicação ao Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes (DER) de Rondônia, em caráter de urgência, para a realização de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho para a manutenção da Linha 101, localizada no distrito de União Bandeirantes.



A estrada encontra-se em condições precárias, impactando diretamente os moradores e transportadores que dependem do trecho. Carlinhos e Paulo Lubiana, moradores de União Bandeirantes, levaram a demanda à deputada, que, por sua vez, fez a solicitação para melhorias na via para o secretário do DER, Coronel Éder.



“A estrada está um caos. A gente sofre para sair de casa, e as condições são ainda piores quando chove. A gente espera que a deputada leve essa demanda o mais rápido possível, porque é um risco para todos nós”, expressou Paulo.



No documento, a deputada destacou a necessidade de patrolamento e cascalhamento para garantir melhores condições de tráfego, especialmente para veículos pesados, como caminhões e carretas, que enfrentam dificuldades diárias com buracos e trechos danificados.



“Nos períodos de chuva, a situação se agrava, com a formação de atoleiros que tornam a estrada praticamente intransitável, aumentando os riscos de acidentes”, afirmou Dra. Taíssa Sousa. A parlamentar reforçou a urgência da ação.



A população aguarda a implementação das melhorias, que são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e transportadores locais.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Secom ALE/RO