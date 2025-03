Deputado Delegado Camargo busca informações sobre demarcações de terras indígenas que podem afetar o agronegócio de Rondônia

Cumprindo uma extensa agenda de compromissos em Brasília, o deputado Delegado Camargo (Republicanos) esteve, na manhã desta sexta-feira (14), no Ministério dos Povos Indígenas para obter informações sobre a criação de grupos de trabalho destinados a novas demarcações de terras indígenas em Rondônia. O parlamentar quer saber quantos grupos estão atuando no estado e quantas áreas de demarcação ainda não foram regularizadas. Além disso, busca informações sobre a real extensão de cada área de posse indígena e as etnias envolvidas.



“Após a criação de 11 reservas ambientais que prejudicaram a expansão do agronegócio em nosso estado e colocaram em risco a segurança jurídica e alimentar dos nossos produtores, agora vemos mais um ataque aos produtores rurais de Rondônia, promovido pelos governos de esquerda. Dessa vez, a retaliação ocorre por meio da demarcação de novas terras indígenas, o que pode limitar ou até impedir a expansão das atividades agropecuárias no estado, reduzindo ainda mais a disponibilidade de terras para a produção agrícola. A delimitação de novas áreas também pode impactar a titulação de terras, resultando na desapropriação de propriedades de produtores rurais rondonienses”, destacou Camargo.



Para o deputado, Rondônia está entre os estados que mais apresentam índices de desenvolvimento econômico e é um dos maiores produtores de alimentos do país. Ele ressalta que é essencial que a população tenha acesso a essas informações para planejar suas ações e investimentos de forma estratégica.



Texto: Jocenir Santana | Jornalista

Foto: Secom | ALE/RO