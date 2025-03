Assembleia promove capacitação sobre cibersegurança e segurança orgânica para servidores

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu uma capacitação com o tema “Como se proteger em ambientes real e virtual”, na manhã desta sexta-feira (14). O evento, destinado a chefes de gabinete, secretários, superintendentes e diretores da Casa, teve como objetivo reforçar as medidas de segurança e aprimorar a proteção de dados no ambiente institucional.



A formação foi organizada pela Secretaria de Segurança Institucional (SSI) da Alero, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO). Na primeira palestra, o chefe da Assessoria de Segurança Institucional da PGE-RO, Rúbresson Inocêncio de Souza, abordou o tema de segurança orgânica.



Souza destacou que a segurança orgânica se refere a um conjunto de normas, medidas e procedimentos de caráter defensivo, destinados a garantir o funcionamento da instituição, prevenindo e obstruindo ações adversas. O palestrante detalhou os cuidados necessários no ambiente de trabalho, como a segurança de documentos, senhas, redes sociais e o acesso a salas e computadores.



“A segurança orgânica resulta em um ambiente de trabalho seguro, o que aumenta a confiança dos servidores e a imagem da instituição. A maneira mais eficaz de reduzir as possibilidades de um incidente é a prevenção. Quando a prevenção falha, o cidadão se expõe a ameaças”, enfatizou Souza.



O coordenador do Projeto de Cibersegurança da PGE-RO, Bruno da Silva Pinheiro, explicou sobre a cibersegurança. Ele contextualizou que a pandemia de covid-19 provocou o aumento de digitalização de serviços, bem como o crescimento de fraudes digitais.



O palestrante esclareceu acerca dos principais tipos de ataque da atualidade, como engenharia social, ransomware, força bruta e phishing, e dicas para evitá-los. Também passou orientações sobre não enviar códigos não solicitados; instalar antivírus; usar e-mails institucionais; e ativar duplo fator de identificação. “Na dúvida, reportem ao setor de segurança institucional e à TI [Tecnologia da Informação] da Casa”, ressaltou.



O servidor Marcinei Viana da Silva, que atua na Divisão de Redes de Segurança da Escola do Legislativo, destacou a importância da conscientização sobre a proteção de dados. A assistente administrativa Thaís Chaves ressaltou a relevância das medidas de segurança, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.



A assessora Cleonice Nascimento enfatizou a importância do aprendizado adquirido nas palestras. “É preciso que fiquemos atentos. Muitas vezes, esses golpes nos pegam distraídos e acabamos fornecendo nossos dados na pressa. Mas aqui aprendemos a ter mais cuidado e a proteger nossas informações”, concluiu.

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Ednei Carvalho I Secom ALE/RO