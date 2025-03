Emenda da deputada Lebrinha viabiliza estudo sobre pirarucu invasor na bacia do Vale Guaporé

Por meio de emenda parlamentar, a deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou recursos para um estudo genético que buscou identificar a presença de uma espécie específica na bacia do Vale Guaporé. O levantamento, finalizado neste ano, apontou a existência de populações invasoras de pirarucu na bacia do rio, o que levanta preocupações sobre possíveis impactos na biodiversidade e na sustentabilidade da pesca. A pesquisa, voltada à conservação dos ecossistemas aquáticos, contou com financiamento da parlamentar.



Durante a agenda na capital, Lebrinha esteve na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) para acompanhar os resultados do estudo. A investigação foi conduzida por especialistas da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), sob a liderança da Dra. Carolina Doria, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero).



O estudo pode fornecer subsídios para a gestão dos recursos pesqueiros, permitindo que políticas públicas sejam discutidas com base em dados científicos. Para Lebrinha, investir na ciência é uma forma de contribuir com o futuro da região. "Esse estudo nos dá as ferramentas para agir. Sem ele, estaríamos no escuro diante dessa ameaça ao nosso ecossistema e a economia da pesca", destacou a deputada.







Texto Julia Cardoso / Jornalista

Foto: Governo do Estado de Rondônia.