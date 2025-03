Escola do Legislativo promove ação para incentivar servidores na escolha na nova logomarca

https://escola.al.ro.leg.br/votacao/ A movimentação na Assembleia Legislativa de Rondônia foi intensa entre os servidores na manhã desta sexta-feira (14). Isso porque a Escola do Legislativo está intensificando a campanha de votação para definir a nova identidade visual da instituição. A equipe visitou todos os setores da Assembleia Legislativa de Rondônia ( Alero ).



A ação começou no gabinete da presidência e o primeiro a votar foi o assessor técnico Elton Lima Gonçalves. “Eu já estava sabendo da votação, só não tinha parado ainda para votar. E agora, já confirmei meu voto”, disse, completando que envolver os servidores é uma ação inovadora.



A nova logomarca da Escola do Legislativo será utilizada em todos os documentos oficiais da instituição, site institucional e redes sociais. Por isso, segundo Natália Brasiliano, diretora-geral adjunta, a ação tem como objetivo “incentivar a participação dos servidores. Isso é para que tenhamos uma escolha justa e envolvendo todos na decisão que será anunciada em um evento a ser realizado no auditório da Casa”.



Após sair da presidência, a equipe seguiu para os demais setores para divulgar e convidar os servidores para votar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Equipe da Escola veste camisetas com a quatro opções



Segundo o diretor da instituição, Welys Assis, a reformulação da identidade visual nasceu a pedido do presidente da Casa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que quer aproximar ainda mais a Escola tanto dos servidores públicos quanto de toda a população.



As opções

Os servidores do Poder Legislativo podem escolher uma entre quatro opções da nova identidade visual. Cada um apresenta um conceito que a equipe explica durante a ação.



Natália Brasiliano vestia a camiseta com a marca “Elero”. Para ela, é um nome de fácil memorização, remete a Alero, e mais fácil para fixar como marca na identidade.



Já a chefe da secretaria da Escola, Ziza Dalmazo, vestia a marca “EscoLeg”. Segundo ela, o nome busca reforçar a união tanto da Escola quanto da sede do Poder Legislativo.



A servidora Gabriela Musuco defendia a “ElegisRO”. Segundo ela, é a mais criativa e inclusiva, pois o símbolo que acompanha a logo é formado por uma pessoa e livros. A ideia é aproximar servidores, a sociedade e reforçar a marca do braço educacional do Poder Legislativo.



A preferida da servidora Bárbara Evellyn foi a “Eleron”. Conforme ela, o nome o fixa a identidade do Poder Legislativo e ao mesmo tempo que identifica o estado de Rondônia.



A votação segue até a próxima quarta-feira (19), na página da votação pode ser acessada https://escola.al.ro.leg.br/votacao/. Após acessar, o servidor insere o número de matrícula funcional e, em seguida, escolhe a logomarca de sua preferência. Após confirmar o voto, aparecerá a mensagem: " Voto Computado !".



A divulgação da logomarca mais votada ocorrerá no dia 19 de março, às 11h, no auditório Amizael Gomes da Silva. Na ocasião, haverá uma solenidade e sorteio de brindes para os servidores.



Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thiago Lorentz | Secom ALE/RO