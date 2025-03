Ezequiel Neiva beneficia produtores rurais com calcário e implementos agrícolas no distrito de Estrela Azul

A Associação Nova Aliança, localizada no distrito de Estrela Azul, na Linha MP-61, km 08, Lote 342, Gleba 2, em Machadinho do Oeste, recebeu um importante apoio com a distribuição de calcário e a aquisição de implementos agrícolas. A iniciativa, realizada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), visa fortalecer a produção rural da região, que se destaca pela produção de capim, milho para silagem e leite.



A distribuição de calcário e a entrega de implementos agrícolas são ações que têm um impacto direto na qualidade e na produtividade das atividades rurais. O calcário, essencial para corrigir a acidez do solo, promove uma melhor nutrição das plantas, aumentando a produtividade das lavouras e pastagens. Já os implementos agrícolas proporcionam maior eficiência no trabalho, permitindo que os produtores realizem suas atividades de maneira mais rápida e menos cansativa.





Produtor Josafá da Silva valorizou o investimento feito pelo deputado Ezequiel Neiva



O tesoureiro da associação, produtor rural Josafá da Silva, ressaltou a importância da entrega do calcário e dos implementos agrícolas para a melhoria da produção na Linha MP-61. "A chegada dos benefícios tem sido muito útil para nós e fomenta bem a nossa região graças ao trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva. Tínhamos as bombas que carregávamos nas costas, mas com a chegada dos implementos o serviço rende muito mais e podemos nos dedicar a outros serviços no campo", afirmou Josafá, destacando o impacto positivo do investimento na vida dos produtores.



O vereador eleito Reginaldo Batista também se manifestou sobre a importância da iniciativa. "O deputado estadual Ezequiel Neiva tem valorizado a associação distribuindo calcário e implementos que contribuem com a vida no campo. A nossa gratidão a ele, que tem ajudado muito o nosso município", destacou, enfatizando o impacto direto dessa ação para o fortalecimento da agricultura familiar local.



O deputado estadual Ezequiel Neiva, em sua fala durante a entrega dos recursos, enfatizou o empenho do seu mandato na busca por melhorias para os produtores rurais de Machadinho do Oeste. "Temos nos empenhado na busca por recursos e políticas públicas com o apoio do nosso governador, coronel Marcos Rocha, que tem se mostrado sensível às necessidades dos nossos produtores rurais. Nosso objetivo é melhorar as condições de produção e promover o fortalecimento da agricultura familiar em Machadinho do Oeste, com investimentos em insumos como calcário e implementos agrícolas, que são essenciais para o aumento da produtividade no campo", afirmou.



Wiveslando Neiva acompanhou a entrega de calcário aos produtores rurais da região



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), a atuação parlamentar do deputado Ezequiel Neiva é fundamental para garantir o apoio necessário aos pequenos produtores. "A atuação do parlamentar é essencial para articular e aprovar políticas públicas que assegurem recursos e tecnologias essenciais para o pequeno produtor rural. A parceria com o Governo do Estado, por meio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), tem sido fundamental para criar um ambiente favorável à agricultura familiar, garantindo investimentos em capacitação, insumos, infraestrutura e acesso ao crédito. Essa colaboração entre o poder legislativo e executivo é vital para fortalecer a produção rural e garantir a sustentabilidade das famílias de agricultores em nossa região", concluiu.



