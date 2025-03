Cirone destina mais recursos para Alvorada

Moradores da área rural de Alvorada do Oeste estão sendo contemplados com mais recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). No último dia 7, ele se deslocou ao município para fazer a entrega de uma ensiladeira para a Associação de Produtores Rurais AAFEPIA. Recursos assegurados pelo deputado garantiram ainda a recuperação das estradas, além de investimentos em diversos outros setores.



Durante a solenidade de entrega do implemento, os produtores elogiaram a inciativa do deputado em viabilizar os recursos, conforme a necessidade real da associação. “É um equipamento que usamos muito aqui, que ajuda muita gente, não só os associados, mas diversos outros produtores da região”, explicou a agricultora Elaine Sementino. O ex-presidente da AAFEPIA, Edson França dos Santos, disse que os produtores ficaram surpresos e felizes com a forma de trabalho do deputado. “Nós nem tínhamos conhecimento com ele e nossa associação foi beneficiada com um implemento que a gente estava precisando muito”, disse.



O prefeito Jair Luiz também enalteceu o trabalho realizado pelo deputado, contemplando diversos setores do município. “Cirone Deiró sempre teve um olhar atento para Alvorada e tem cumprido todos os compromissos firmados, a exemplo da reforma dessa quadra de esportes onde estamos agora”, disse o prefeito.



Acompanhado pelo vereador Oscar Porto, Cirone também fez entrega de uniformes para equipes de futebol do município e participou de reuniões com representantes de segmentos sociais, com o objetivo de ouvir as necessidades dos moradores. “É uma felicidade sempre que conseguimos fazer com que os recursos cheguem a quem precisa”, disse o deputado, acrescentando que “o governador, coronel Marcos Rocha, tem sido muito sensível as necessidades da população rondoniense”.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar