Comissão de Saúde debate criação do PCCR para médicos e amplia para outras categorias

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) volta a se reunir na próxima terça-feira (18), às 11h30, no Plenarinho 1 da Casa de Leis. para discutir a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) específico para médicos da rede pública estadual. O tema, considerado essencial para conter a evasão de profissionais, será o principal ponto da pauta. No entanto, o deputado Dr. Luís do Hospital, presidente da comissão, ampliará o debate para incluir outras categorias da saúde, atendendo às reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Rondônia (Sindsaúde-RO).



A proposta de um PCCR exclusivo para médicos ganhou força diante da grave escassez de profissionais, especialmente em áreas como neonatologia e cirurgia vascular. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a baixa atratividade salarial tem agravado o déficit de especialistas, comprometendo o atendimento à população.



Com experiência na gestão hospitalar, Luís do Hospital destacou a urgência da questão. “Conheço de perto essa realidade e sei os desafios enfrentados. Precisamos corrigir essa distorção e oferecer melhores condições para nossos médicos. O caminho é lutar com corpo, alma e coração para salvar vidas e garantir um atendimento digno à população”, afirmou o parlamentar.



Enquanto a Sesau defende um plano específico para médicos para solucionar a crise na contratação, o Sindsaúde-RO se opõe à separação do PCCR. A presidente do sindicato, Célia Campos, reforçou que o atendimento à população depende do trabalho de toda a equipe multiprofissional e que a valorização precisa ser igualitária e justa.



Sensível à demanda, Luís do Hospital garantiu que o debate será ampliado para buscar um modelo que contemple todas as categorias sem comprometer a necessidade urgente de atrair médicos para a rede pública. A reunião também contará com a presença do Sindicato Médico de Rondônia (Simero) e dos Conselhos Regional e Federal de Medicina, que apresentarão seus posicionamentos sobre o tema.



Outros temas debatidos pela comissão



Na última sessão da comissão, realizada na terça-feira (11), o secretário estadual de Saúde, Jefferson Rocha, acompanhado do secretário adjunto Élcio Barrone e sua equipe técnica prestaram esclarecimentos sobre os desafios da Sesau. Além da valorização dos profissionais da saúde, outros temas foram debatidos, entre eles:



Descentralização da hemodiálise, com ampliação do atendimento a pacientes renais em mais municípios.

Aquisição de um novo hospital estadual para substituir o João Paulo II.



Cumprimento das leis estaduais que determinam a mudança dos nomes dos hospitais Cemetron e Cosme e Damião, em homenagem a profissionais da saúde.



Ao encerrar a reunião, Dr. Luís do Hospital reafirmou o compromisso do governador Marcos Rocha em buscar soluções para os desafios históricos da saúde pública. O deputado também elogiou o trabalho da Sesau, ressaltou a importância do diálogo com todas as categorias e agradeceu a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), Dr. Lucas Levi Gonçalves Sobral, e do presidente do Simero, Dr. Luís Eduardo Maiorquim.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar