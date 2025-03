Deputado Alan Queiroz destina R$ 150 mil para melhorias na infraestrutura do município de Buritis

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) atendeu a uma solicitação do assessor Júnior do Idaron e destinou R$ 150 mil em emenda parlamentar para o município de Buritis. O valor será utilizado na aquisição de manilhas para a recuperação de estradas vicinais, um investimento essencial para garantir a trafegabilidade e o acesso seguro das comunidades rurais. Além disso, parte do recurso será destinada à compra de insumos para a construção do piso do parquinho na praça central, proporcionando mais lazer e qualidade de vida às crianças da região.



A recuperação das estradas vicinais facilitará o deslocamento de famílias e produtores rurais, promovendo segurança no transporte de pessoas e mercadorias, além de melhorar as condições de mobilidade diária. Já a construção do piso do parquinho na praça central proporcionará um ambiente mais seguro e agradável para as crianças brincarem, valorizando o espaço público e incentivando a integração e o lazer familiar. Com essas ações, o município ganhará em infraestrutura, acessibilidade e bem-estar, impactando positivamente a vida dos cidadãos em diversas áreas.



Para o parlamentar, o investimento é essencial para o desenvolvimento do município. "Esse investimento é uma demonstração do nosso compromisso com o progresso de Buritis. As estradas vicinais são vitais para a locomoção das famílias e o escoamento da produção rural. Com sua melhoria, garantiremos mais segurança e eficiência para os moradores da zona rural. Além disso, a revitalização da praça e do parquinho proporcionará mais qualidade de vida às crianças e às famílias da cidade, oferecendo um espaço de lazer e convivência saudável. Estamos atentos às necessidades da nossa população e seguiremos trabalhando para promover o desenvolvimento de toda a região", enfatizou.



Esse investimento reflete o compromisso do deputado Alan Queiroz com o desenvolvimento e o bem-estar da população de Buritis, atendendo de forma eficaz às demandas mais urgentes da infraestrutura local. Ao receber a solicitação em seu gabinete, o parlamentar se colocou à disposição para destinar os recursos, demonstrando seu empenho em melhorar as condições de vida dos rondonienses.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER | Governo de Rondônia