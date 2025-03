Deputado Cássio Gois assegura R$ 6 milhões em parceria com Senador Jaime Bagattoli para novo hospital de Cacoal

Em mais uma ação voltada ao fortalecimento da saúde pública cacoalense, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) anunciou a garantia de R$ 6 milhões em recursos, fruto de uma parceria com o senador Jaime Bagattoli (PL), para a reestruturação e ampliação de um hospital em Cacoal. O valor integra um pacote inicial de R$ 11 milhões, somado a recursos próprios da prefeitura do município, destinados à reabertura e modernização da unidade de saúde.



O anúncio reforça o histórico de investimentos do parlamentar na região. Em 2024, Gois já havia destinado R$ 2 milhões para a aquisição de equipamentos de raio-X, construção do novo centro cirúrgico e a compra de novos aparelhos médicos. Neste ano, o deputado está garantindo R$ 3 milhões adicionais, que se somam aos R$ 5 milhões viabilizados pelo senador Jaime Bagattoli, totalizando R$ 11 milhões em recursos federais e estaduais.



Os investimentos acontecem após solicitação dos vereadores Farlen Maycon (PRB), presidente da Comissão de Saúde, e Marilande Alves (PSD), que também é membro da mesma pasta da Câmara Municipal de Cacoal.



“É um compromisso com a vida dos cacoalenses. No ano passado, direcionei recursos essenciais para equipar o hospital, e agora, em parceria com o senador Jaime, estamos dando um salto ainda maior. Esses R$ 11 milhões iniciais, somados ao apoio da prefeitura, vão permitir que a unidade funcione com estrutura digna e tecnologia de ponta”, destacou Gois.



O hospital, que passará por adequações para atender demandas urgentes da população, deve receber ainda aportes da administração municipal, conforme acordo firmado com o Executivo cacoalense. A previsão é que os recursos sejam aplicados em infraestrutura, capacitação de profissionais e aquisição de insumos, além da conclusão de obras pendentes.



A iniciativa é vista como um marco para a saúde na Região do Café, que enfrenta desafios históricos de acesso a serviços especializados. “Investir em saúde é garantir dignidade. Com essa parceria, Cacoal terá um hospital preparado para reduzir filas e salvar vidas”, afirmou o senador Bagattoli, reforçando o compromisso conjunto.



O prefeito Adailton Furia (PSD) ressaltou a relevância da articulação entre as esferas governamentais e dos investimentos contínuos para qualificar o atendimento em saúde e garantir o bem-estar não apenas da população cacoalense, mas também dos moradores das cidades vizinhas, em virtude da posição de Cacoal como polo regional de saúde no estado.



A expectativa é que as obras e a modernização do hospital sejam concluídas até o primeiro semestre de 2025, ampliando o atendimento em cirurgias, diagnóstico por imagem e emergências. Para Gois, o projeto simboliza “a união de esforços entre esferas de poder em prol da população”, finalizou o parlamentar.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Foto: Ailton Jr.| Assessoria Parlamentar