Presidente Alex Redano entrega playgrounds para escolas e creches de Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), entregou, na tarde desta quinta-feira (14), novos playgrounds para 21 escolas e creches municipais. A iniciativa visa proporcionar mais lazer e desenvolvimento para as crianças da rede municipal de ensino.



A cerimônia de entrega contou com a presença da prefeita Carla Redano (União Brasil), do vice-prefeito André Rossetto (PL), diretores das instituições beneficiadas, servidores e alunos. A ação fortalece o compromisso com a educação e a qualidade do ambiente escolar.

Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante o evento, o deputado Alex Redano destacou a importância de garantir espaços adequados para o lazer e o aprendizado. "É uma grande satisfação poder entregar esses playgrounds para nossas crianças. A infância é uma fase essencial para o desenvolvimento, e proporcionar um espaço seguro e adequado faz toda a diferença no aprendizado e no bem-estar dos alunos", afirmou o parlamentar.



O presidente da Assembleia Legislativa ressaltou ainda que a iniciativa foi realizada em parceria com o deputado Nim Barroso. "Agradeço ao deputado Nim Barroso (PSD) por estar junto, não só no incentivo à diversão dessas crianças, mas também na socialização, no desenvolvimento motor e na criatividade infantil. Continuaremos trabalhando para levar mais investimentos e melhorias para nossas escolas, pois investir nas crianças é investir no futuro", frisou Alex Redano.



A prefeita Carla Redano reforçou a relevância do investimento para o município. "Esse é um momento muito especial para nossas escolas e creches. Garantir espaços adequados para o lazer e o desenvolvimento das nossas crianças é fundamental para uma educação de qualidade", afirmou.

Foto: Reprodução/ALE-RO



A chefe do Poder Executivo Municipal também agradeceu aos deputados Alex Redano e Nim Barroso pela parceria. "Sabemos que um ambiente escolar bem estruturado contribui diretamente para o aprendizado, e esses playgrounds representam mais do que diversão; são ferramentas de desenvolvimento, inclusão e bem-estar para nossos alunos", destacou a prefeita.



Texto e fotos: Mateus Andrade | Jornalista