Eyder Brasil propõe ampliação do projeto de educação no trânsito nas escolas estaduais de Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) apresentou uma indicação ao Poder Executivo solicitando a ampliação do Projeto Educatran para as escolas públicas estaduais dos 52 municípios de Rondônia. A iniciativa, criada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO), tem como objetivo conscientizar estudantes sobre segurança no trânsito e formar futuros condutores mais responsáveis.



Eyder Brasil destaca que, diante do sucesso do projeto na capital. sua expansão para todo o estado é fundamental. "A educação para o trânsito deve começar cedo, dentro das escolas, para que nossas crianças e adolescentes cresçam com essa consciência. Isso reflete diretamente na redução de acidentes e na construção de um trânsito mais seguro para todos", afirmou o parlamentar.



Desde seu lançamento, em 2019, o Educatran já alcançou mais de 2 mil alunos da rede pública estadual, promovendo palestras, atividades interativas e ações educativas baseadas na filosofia da Polícia Comunitária. Além de ensinar regras e boas práticas no trânsito, o projeto fortalece a relação entre a comunidade escolar e os órgãos de segurança, criando um ambiente de cooperação e cidadania.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar