Deputado Laerte Gomes entrega escola reformada e trator agrícola para município de Monte Negro

Nesta quarta-feira (12), o vice presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) esteve no município de Monte Negro para vários compromissos em atendimento às indicações do vereador Joel Venutti (PSD), da secretária Municipal de Educação, Gilvania Morato e do ex-vereador Denivaldo.



Pela manhã, o deputado participou da solenidade de reinauguração da Escola Municipal Justino Luiz Ronconi, que por solicitação das lideranças, passou por obras de reforma e ampliação com recursos disponibilizados através de recurso de emenda parlamentar de autoria do deputado Laerte Gomes.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“É sempre uma grande satisfação poder contribuir com investimentos na educação, garantir um espaço adequado, de qualidade, moderno que é tão benéfico para os alunos como para os servidores. Meus agradecimentos ao governador Cel. Marcos Rocha que tem sido um grande parceiro do nosso mandato, ao vereador Joel por também ser nosso parceiro, ao ex-vereador Denivaldo, ao prefeito Ivair Fernandes por providenciar o projeto e a secretária Municipal de Educação, Gilvania Morato que, além de ter indicado a necessidade das obras, será a responsável em manter a nova estrutura da escola em pleno funcionamento”, destacou Laerte Gomes.



Posteriormente, o deputado fez a entrega de um trator, também adquirido com recursos de emenda parlamentar em atendimento à indicação do vereador Joel Venutti e do ex-vereador Denivaldo. O trator ficará à disposição da Prefeitura de Monte Negro e atenderá a agricultura familiar do município.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para encerrar os compromissos em Monte Negro, Laerte Gomes se reuniu com membros da Associação Beneficente de Montenegro em prol do Hospital de Amor (Asbemon). Ao lado do vereador Joel Venutti e do prefeito Ivair Fernandes, o deputado anunciou que colocará uma emenda parlamentar de sua autoria para atender no valor de R$ 350 mil.



“A Asbemom é uma associação comprometida com a realização de vários eventos como leilões, cavalgadas, entre outros e que tem como objetivo a arrecadação de fundos para o Hospital de Amor. Uma iniciativa que, sem dúvidas, pode contar com nosso apoio, afinal, é um trabalho para ajudar pessoas, para cuidar de gente que precisa de todo e qualquer apoio para garantirmos mais dignidade aos pacientes guerreiros do Hospital de Amor”, concluiu o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar