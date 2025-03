Vilhena recebe ordem de serviço para construção de campos de futebol soçaite com grama sintética

Foi assinada a ordem de serviço para a construção de três campos de futebol soçaite com grama sintética na cidade de Vilhena, em mais um importante passo para o desenvolvimento da infraestrutura esportiva no município. A assinatura ocorreu no gabinete da prefeitura e contou com a participação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), do prefeito Delegado Flori (Podemos), e dos vereadores Nego (Podemos) e Jander Rocha (Podemos).



O investimento conta com o valor de R$ 857.953,03, oriundo de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, que foi somado ao valor de R$ 250 mil de contrapartida da prefeitura municipal. As novas instalações serão localizadas nos bairros Marcos Freire, Assosete e São José, proporcionando aos moradores dessas regiões acesso a espaços de lazer e prática esportiva.



O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou a importância do projeto para a juventude vilhenense. "Este é um investimento que chega para proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar aos jovens do município. São três campos de futebol soçaite, com grama sintética, oferecendo uma oportunidade única para nossos garotos praticarem esporte com conforto e segurança", destacou.



O prefeito Delegado Flori também valorizou o apoio do deputado e os esforços da equipe para viabilizar o projeto. "Essa é mais uma excelente notícia para nossa cidade. A parceria com o deputado Ezequiel Neiva, que tem se mostrado um verdadeiro aliado de Vilhena, e o empenho dos nossos vereadores, têm sido essenciais para trazer melhorias concretas para o município", afirmou Flori.



Ezequiel Neiva reforçou o esforço conjunto da prefeitura e da equipe técnica para resolver as pendências do processo licitatório. "Os recursos para a construção desses campos foram transferidos há alguns anos para a prefeitura, mas, em tentativas anteriores, não tinham empresas interessadas em assumir a obra. Contudo, com o prefeito Flori e sua equipe ajustando os detalhes, conseguimos finalmente contratar a empresa que ficará responsável pela execução dos serviços", concluiu o deputado.





Texto: Alexandre Almeida e Nilson Nascimento / Jornalistas

Foto: Nilson Nascimento/ Assessoria