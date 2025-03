Proteção de dados é tema de palestras na Assembleia Legislativa de Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoverá, nesta sexta-feira (14), palestras sobre o tema “Como se proteger em ambientes real e virtual”, destinadas a chefes de gabinete, secretários, superintendentes e diretores da Casa. O objetivo da formação é reforçar as medidas de segurança e aprimorar a proteção de dados no ambiente institucional.



As palestras serão ministradas por profissionais da Procuradoria-Geral do Estado. A primeira abordará segurança orgânica, com foco nos cuidados necessários para proteger as informações no ambiente de trabalho, protocolos de acesso às salas, entre outros aspectos.



A segunda palestra tratará de cibersegurança, com ênfase na proteção no ambiente virtual, incluindo orientações sobre como se proteger de golpes e a prevenção da violação de dados. A formação ocorrerá das 9h às 12h, no auditório da Alero.



Texto: Eliete Marques | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Ivanete Damasceno | Secom ALE/RO