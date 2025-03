Cirone diz que todas as modalidades esportivas precisam ser fortalecidas

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) defendeu mais investimentos no esporte, em Rondônia, durante a sessão da Assembleia Legislativa, realizada nesta terça-feira (11). A sessão foi conduzida pelo deputado Marcelo Cruz (PRTB) e contou com a presença do secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Paulo Higo Ferreira de Almeida, além de atletas, pais, representantes de federações esportivas e de outras entidades ligadas a área.



Durante a sessão, representantes de atletas, pais e de federações esportivas cobraram mais apoio ao esporte, por parte do Governo do Estado.



Cirone Deiró afirmou que o governador, coronel Marcos Rocha, tem destinado recursos para o setor, mas que os investimentos podem ser ampliados, contando inclusive com parcerias com diversas entidades. “O governador tem investido, nós temos colocado recursos, a Secretaria de Esporte tem dado resposta, mas podemos unir forças e apoiar mais, não só o futebol, mas todas as modalidades esportivas praticadas em nosso estado”, disse.



Cirone lembrou que o esporte está entre as principais opções de lazer em todos os municípios rondonienses. “Não temos mar, nem grandes eventos, então o esporte se tornou a maior oportunidade de entretenimento e socialização das pessoas”, disse.



Defensor do esporte desde o início de seu primeiro mandato, Cirone tem destinado recursos para diversas modalidades, para aquisição de uniformes, materiais esportivos e realização de competições. Ele assegurou investimentos também na reforma e construção de espaços para a prática esportiva, em vários municípios do Estado. Atletas que representam Rondônia, em competições nacionais e internacionais, também tem contado com o apoio do deputado, na viabilização de passagens.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar