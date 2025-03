Deputada Dra. Taíssa e Vice-Prefeito Ricardinho cobram agilidade do Iphan para revitalização do Museu de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) e o vice-prefeito de Guajará-Mirim, Ricardinho, se reuniram nesta quarta-feira (12), com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para reforçar a cobrança sobre a revitalização do Museu de Guajará-Mirim. A parlamentar, que já havia tratado do tema no final de 2024, segue acompanhando de perto o andamento do projeto e exigindo celeridade na sua execução.



A revitalização do museu faz parte de um compromisso firmado como compensação ambiental das usinas hidrelétricas em Rondônia, envolvendo a empresa Jirau Energia. O projeto foi protocolado no Iphan em outubro de 2024 e encontra-se em fase de avaliação pela equipe de engenharia do instituto para adequação, conforme informou a superintendente do Iphan,



A deputada Dra. Taíssa destacou que o museu é mais do que uma edificação histórica, sendo um símbolo da trajetória de operários, ferroviários, soldados da borracha e indígenas que ajudaram a construir a identidade de Guajará-Mirim. "A nossa luta é para garantir que esse patrimônio cultural seja restaurado e devolvido à população. Estamos atentos e cobrando para que a obra inicie e não sofra mais atrasos", afirmou.



O vice-prefeito Ricardinho também reforçou a importância da revitalização do espaço para a cidade e agradeceu a parceria com o Iphan e o compromisso da deputada. “Estamos acompanhando cada etapa desse processo e mantemos contato constante com os responsáveis. Nossa expectativa é que ainda neste ano possamos ver o início da obra, que será um grande marco para Guajará-Mirim", disse.



Situação crítica do Museu e cobrança contínua



A precariedade da estrutura do museu já foi atestada por diversos órgãos. No início de 2024, o Corpo de Bombeiros realizou um relatório de vistoria técnica, que identificou falhas estruturais e a ausência dos requisitos mínimos para prevenção contra incêndios, resultando na interdição do local. O Ministério Público também constatou o estado crítico do espaço, incluindo a ferrugem em grande parte das locomotivas expostas e a presença de vegetação crescendo em seu interior, demonstrando o abandono da estrutura.Recentemente, parte das telhas do museu caiu, aumentando ainda mais o risco de acidentes graves e reforçando a urgência da revitalização.



"A Jirau Energia tem um compromisso firmado, e estamos fiscalizando para que ele seja cumprido. Não podemos mais aceitar que a história da nossa cidade continue sendo negligenciada", pontuou a deputada.



Expectativa para o início das Obras



Agora, com a aprovação do projeto em fase final e a previsão de contratação da empresa responsável pela execução da obra, a expectativa é que os trabalhos comecem nos próximos meses. A deputada e o vice-prefeito asseguram que estarão fiscalizando cada etapa para garantir que a revitalização do museu saia do papel e seja concluída com qualidade e eficiência. "Guajará-Mirim precisa desse museu revitalizado. A população nos cobra, e nós estamos aqui para garantir que esse patrimônio seja recuperado e preservado", finalizou Dra. Taíssa.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar