Presidente Alex Redano garante emenda de R$ 100 mil para a 20ª EXPOESTE 2025

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, garantiu a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a realização da 20ª EXPOESTE 2025. O evento, que acontece entre os dias 09 e 13 de julho de 2025, é um dos mais importantes do município de Espigão do Oeste, movimentando a economia local e fortalecendo a cultura agropecuária.

O parlamentar recebeu o presidente da Associação Rural de Espigão do Oeste (AREO), José Júlio Filho, que apresentou pedido de recurso. O objetivo da emenda é fomentar o desenvolvimento local, incentivar o agronegócio e garantir a continuidade da exposição agropecuária tradicional, que impulsiona. "Nosso trabalho é voltado para apoiar iniciativas que promovam o crescimento econômico e a valorização do setor produtivo, e a EXPOESTE tem um papel fundamental nesse sentido". Disse o presidente da Assembleia Legislativa.

O presidente da AREO, José Júlio Filho, agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a importância da emenda para a realização da feira. "Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento ao deputado Alex Redano pelo compromisso e apoio à 20ª EXPOESTE 2025. Esse recurso será fundamental para que possamos promover um evento à altura de nossa população, valorizando os produtores rurais, fomentando o agronegócio e movimentando a economia local".

Para o deputado Alex Redano, eventos como a EXPOESTE desempenham um papel essencial no fortalecimento do agronegócio e na cultura de Rondônia. "Essas feiras agropecuárias não são apenas momentos de confraternização, mas também oportunidades de negócios, geração de emprego e renda. Em todo o estado, elas impulsionam o setor produtivo e mostram a força do nosso povo. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que beneficiem a economia local e regional". Reforçou.



Texto e fotos: Mateus Andrade | Jornalista