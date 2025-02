Investimentos em associações melhora vida de produtores rondonienses

A chegada de tratores, secadores e recolhedoras de café, além de diversas outras máquinas e implementos agrícolas, está transformando a vida de quem mora na área rural, em Rondônia. O deputado estadual reeleito Cirone Deiró (União Brasil) tem priorizado investimentos nas associações de produtores rurais, desde o início de seu primeiro mandato. Cerca de 70 entidades já foram contempladas com emendas do parlamentar, além de outras que aguardam apenas a aprovação de seus projetos.



O agricultor Wanderlei Knaack, presidente da Associação Juventude, localizada no município de Cacoal, disse que com o apoio do deputado, os produtores tem conseguido diminuir os custos de produção e aumentar a quantidade e a qualidade do que é produzido. “A agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone, porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”, disse.



Cirone Deiró explicou que assumiu o setor produtivo como uma de suas prioridades, logo no início de seu mandato e desde então, tem se empenhado para fortalecer todas as camadas da área. “A agricultura familiar é responsável por 80% de nossa produção e não pode ser deixada de lado”, disse. Ele lembrou que investir nas associações de produtores fortalece não só a economia local, mas de toda a região. “É uma satisfação muito grande ver que nosso trabalho está melhorando a vida de quem mora na área rural”, disse.



Segundo Cirone, a disposição do governador, Coronel Marcos Rocha, em investir na agricultura familiar, tem sido fundamental para que os recursos cheguem ao produtor. “É um esforço conjunto que tem apresentado excelentes resultados, a exemplo do café rondoniense, que já é considerado uma bebida fina, não só no Brasil, mas em vários outros países, disse o deputado.



Texto: Eli Batista / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar