Delegado Camargo solicita manutenção urgente do Travessão B-20, na RO-458 que liga Alto Paraíso a Triunfo

O Deputado Delegado Camargo (Republicanos) encaminhou ao Governo do Estado e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) a Indicação nº 11138/2025, solicitando a manutenção urgente do Travessão B-20, na RO-458, que liga o município de Alto Paraíso a Triunfo, em Rondônia.



A solicitação foi motivada por relatos de moradores e produtores rurais da região, preocupados com a situação crítica da estrada. De acordo com os relatos, a precariedade da via tem dificultado o escoamento da produção de soja, já que os caminhões enfrentam dificuldades para trafegar devido ao excesso de buracos e más condições da pista.



Os produtores alertaram que, uma vez que a mercadoria permanece parada por falta de condições seguras para o transporte. Motoristas têm evitado o trecho, receosos dos riscos e danos aos veículos.



“A manutenção da RO-458 é fundamental para garantir a segurança na trafegabilidade e o fortalecimento da economia local. Os produtores de soja estão sendo diretamente impactados, e isso reflete em toda a cadeia produtiva da região. Nossa solicitação busca uma resposta rápida e eficiente do poder público para evitar mais prejuízos”, destacou o deputado Delegado Camargo.



O parlamentar reforçou seu compromisso em acompanhar a demanda e cobrar as medidas necessárias para que a manutenção da estrada seja realizada o quanto antes, assegurando melhores condições de mobilidade e apoio ao desenvolvimento econômico regional.



Texto: Jocenir Santana / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar