Deputado Alan Queiroz entrega R$ 127 mil em equipamentos agrícolas ao município de Theobroma

O deputado estadual Alan Queiroz continua apoiando os produtores rurais do estado de Rondônia com implementos que simplificam o trabalho no campo. Desta vez, o parlamentar entregou importantes equipamentos agrícolas ao município de Theobroma, investindo um total de R$ 127 mil em maquinários essenciais para o preparo do solo e o aumento da produtividade rural.



Este investimento foi destinado para a Associação dos Produtores Rurais de Theobroma (Apruth), a qual foi realizado a entrega de uma grade niveladora e um subsolador, investimentos totalizando R$ 75 mil. Já no Assentamento Rio Branco, no distrito de Palmares, a Associação dos Trabalhadores Rurais recebeu uma calcareadeira, um perfurador e um sulcador, garantindo mais eficiência no plantio e no manejo da terra, com um aporte de R$ 52 mil.



O parlamentar destacou a importância de apoiar os produtores rurais como forma de fortalecer a economia local, contribuindo de maneira efetiva para o avanço da região. “Esses equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura local e para o sustento das famílias que dependem da produção rural. Agradeço ao governador Marcos Rocha pela parceria e por sempre nos atender, garantindo que as emendas sejam implementadas e entregues à nossa população", afirmou o deputado.



A iniciativa reforça a atuação do deputado Alan Queiroz em prol do desenvolvimento rural em Rondônia, onde o parlamentar tem se destacado por destinar recursos para fortalecer a agricultura, infraestrutura e saúde em diversas regiões do estado. Com sua contínua atuação em prol de melhorias para o trabalho no campo, o parlamentar se consolida como um dos grandes apoiadores da agricultura familiar no estado de Rondônia.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Fábio Ribeiro | Assessoria Parlamentar