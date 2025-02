Presidente da Assembleia Legislativa solicita manutenção da RO-140 em Cacaulândia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), encaminhou um ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO), Cel. Éder André Fernandes, solicitando a realização de serviços emergenciais na RO-140, no município de Cacaulândia.



A solicitação inclui a limpeza das vias laterais e a operação tapa-buracos, medidas consideradas essenciais para garantir a segurança dos motoristas e a trafegabilidade da rodovia. "A RO-140 é uma via fundamental para a economia da região, especialmente para o escoamento da produção agropecuária. A manutenção da rodovia é indispensável para evitar transtornos e acidentes", destacou o presidente da Assembleia.



Moradores e produtores rurais da região têm relatado dificuldades devido às condições precárias da estrada, o que motivou a intervenção do parlamentar junto ao órgão responsável. A expectativa é que o DER avalie a demanda e tome as providências necessárias para a melhoria da infraestrutura viária, garantindo maior segurança e qualidade no transporte de passageiros e mercadorias. Além disso, lideranças locais reforçaram a necessidade de ações contínuas de manutenção na RO-140, destacando que a estrada é essencial para o desenvolvimento econômico da região.



Agricultores e transportadores apontam que os problemas na via têm causado atrasos na logística e aumento dos custos operacionais. O pedido do presidente da Assembleia Legislativa também ressalta a importância de um planejamento estratégico para evitar que a situação se agrave em períodos chuvosos, quando a deterioração da estrada se torna ainda mais evidente. "Não se trata apenas de uma ação emergencial, mas de um compromisso com a infraestrutura do estado", frisou o parlamentar.



A equipe do DER-RO ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido, mas a Assembleia Legislativa segue acompanhando a situação e cobrando soluções para a população de Cacaulândia. O presidente reafirmou seu compromisso em buscar recursos e articular ações para garantir melhorias efetivas na malha viária do estado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar