Ismael Crispin garante melhorias para o Hospital de São Miguel do Guaporé a pedido de Jair Topcar

O deputado Ismael Crispin (MDB) anunciou a destinação de recursos para a cozinha e a lavanderia do Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé, atendendo a uma solicitação do vereador Jair Topcar. O investimento busca garantir melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade e mais eficiência nos serviços prestados à população.



De acordo com Crispin, a saúde sempre foi uma prioridade em seu mandato, e essa ação reafirma o compromisso com o município. “Saúde não se faz apenas com discursos, mas com ação. O vereador Jair trouxe essa demanda importante, e nós vamos garantir os recursos para que tanto a cozinha quanto a lavanderia do hospital tenham as condições necessárias para um bom funcionamento”, afirmou o deputado.



A iniciativa visa proporcionar melhoria na qualidade da alimentação oferecida aos pacientes e funcionários, garantindo que as refeições sejam preparadas e servidas no tempo adequado. Além disso, o setor de lavanderia receberá investimentos para assegurar a higienização eficiente dos materiais hospitalares, colaborando para um ambiente mais seguro e adequado para profissionais e pacientes.



O vereador Jair Topcar agradeceu a parceria e reforçou a importância da iniciativa para o município. “Realizamos diversas visitas técnicas e identificamos que essas melhorias são essenciais para o funcionamento do hospital. Agradeço ao deputado Ismael Crispin pelo compromisso com São Miguel do Guaporé e por atender essa necessidade tão importante para a nossa população”, destacou.



Com essa ação, o deputado reafirma sua atuação voltada para o fortalecimento da saúde pública e melhoria da infraestrutura hospitalar nos municípios de Rondônia. “Juntos, seguimos saindo da teoria para a prática, promovendo avanços concretos para a saúde dos sãomiguelenses”, concluiu Crispin.

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Laila Moraes | Jornalista