Deputado Jean Mendonça destina recursos para Primavera de Rondônia e fortalece parceria com o prefeito Lucas Nunes e vereadores

O deputado Jean Mendonça tem se destacado como um dos principais aliados do município de Primavera de Rondônia, com a destinação de recursos para as áreas de saúde e agricultura, além de parcerias estratégicas com a administração municipal e o legislativo local. Recentemente, o parlamentar recebeu em seu gabinete o prefeito Lucas Nunes, acompanhado do secretário municipal de Administração e Fazenda, Uelinton Ricardo da Silva, e dos vereadores Diego Coutinho, Marquinhos, Daiane de Oliveira Melo (Daiane dos Goiano) e Rogério G. A reunião teve a finalidade de discutir demandas prioritárias que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores, especialmente dos agricultores e suas famílias.



Durante o encontro, Jean Mendonça fez uma breve prestação de contas sobre os recursos já destinados ao município, incluindo R$ 220 mil para a compra de uma ambulância, que vai agilizar o transporte de pacientes, e R$ 150 mil para a aquisição de medicamentos. Além disso, o deputado liberou R$ 100 mil para a compra de motos que serão utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), garantindo maior eficiência no atendimento ao Programa Saúde da Família. “A pedido do prefeito Lucas Nunes e dos vereadores parceiros, entre eles Júnior Lanzani, Lucinho da P1 e o professor Fábio, estamos atendendo reivindicações que vão melhorar a qualidade de vida da população,” assinalou.



Jean Mendonça também destacou os investimentos destinados para a educação que foi beneficiada, com a entrega de uniformes e mochilas para alunos das escolas Amilton Ribeiro e José Antônio, adquiridos com recursos de R$ 160 mil. Outros R$ 150 mil foram destinados à construção de uma sala de aula no distrito de Querência do Norte, atendendo a uma demanda dos vereadores e do prefeito.



Em parceria com o prefeito Lucas Nunes e vereadores, o deputado destinou recursos para a compra de implementos agrícolas e 40 toneladas de calcário, entregues aos produtores rurais. Além disso, apoiou a tradicional Festa da Cultura do Inhame, evento que celebra a importância dessa cultura para o desenvolvimento local. “O deputado Jean Mendonça tem sido um grande incentivador da agricultura em Primavera de Rondônia,”afirmou o prefeito.



As associações de produtores rurais também foram beneficiadas com investimentos específicos. A Associação dos Produtores Rurais Rio Antônio João (APRAJ) recebeu R$ 164 mil para a compra de um distribuidor de calcário e uma grade aradora. Já a Associação dos Produtores Rurais da Linha 50 (APROLIC) contou com R$ 342 mil para a aquisição de uma recolhedora de café. Outras associações, também receberam recursos para a compra de equipamentos como jatos pulverizadores, plantadeiras e roçadeiras.





O deputado Jean Mendonça reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Primavera de Rondônia ao lado de parceiros como o senador Marcos Rogério, que destinou recursos para a construção de uma ponte sobre o rio Antônio João, na linha 41, facilitando o tráfego de moradores e produtores rurais. Além disso, o parlamentar entregou kits esportivos para atletas do distrito de Querência do Norte, demonstrando seu apoio ao esporte e ao desenvolvimento dos jovens da região.



Para o prefeito Lucas Nunes, o deputado Jean Mendonça possui uma trajetória política marcada pelo diálogo e pelo trabalho. "É um parlamentar comprometido com o crescimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Primavera de Rondônia, especialmente dos agricultores. Estamos confiantes no trabalho que vamos realizar juntos nos próximos quatro anos”, concluiu.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar