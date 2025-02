Deputada Dra. Taissa fortalece parceria com prefeito Lucas Nunes e vereadora Daiane dos Goiano de Primavera de Rondônia

A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) recebeu em seu gabinete na última terça-feira (18), o prefeito de Primavera de Rondônia, Lucas Nunes, e a vereadora Daiane dos Goiano. O encontro teve como objetivo firmar parcerias estratégicas para o desenvolvimento do município e para o fortalecimento do distrito de Querência do Norte, localizado na região.

A deputada destacou a importância da colaboração entre as esferas estadual e municipal para atender às demandas locais e promover melhorias que impactem diretamente a vida da população. "O papel do parlamentar estadual vai além das questões regionais; é fundamental estabelecer uma ligação constante com os gestores municipais, que são os mais próximos da realidade dos cidadãos. Juntos, podemos desenvolver projetos mais eficazes e garantir que os recursos cheguem de forma assertiva às necessidades da população", afirmou Dra. Taissa Sousa.



A deputada Dra. Taissa Sousa reafirmou o seu compromisso com a região e se comprometeu a trabalhar ao lado de lideranças locais para viabilizar soluções para os desafios enfrentados por essas comunidades. "Estamos comprometidos em transformar as demandas de Primavera e Querência do Norte em ações concretas, que resultem em benefícios diretos para a população", ressaltou Dra. Taissa Sousa.



Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas para a melhoria da infraestrutura, saúde, educação e segurança, além de estratégias para a atração de investimentos para a região. A parceria com a vereadora Daiane dos Goiano também foi reforçada, com o intuito de promover o avanço de políticas públicas que atendam de maneira ainda mais eficaz a população de Primavera e de Querência do Norte.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar