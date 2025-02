Eyder Brasil participa da posse do desembargador Gilberto Barbosa na presidência do Colégio de Corregedores do Brasil

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) esteve presente na posse do desembargador Gilberto Barbosa como presidente do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (Ccoge). A cerimônia aconteceu na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília (DF), reunindo autoridades do meio jurídico e representantes políticos de todo o país.



Gilberto Barbosa, atual Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), assume a presidência do Ccoge para o ano de 2025, levando a representatividade da Região Norte ao cenário nacional. Durante a solenidade, o magistrado destacou o compromisso com a modernização e humanização do Judiciário, garantindo um serviço mais eficiente e acessível à população.



Para Eyder Brasil, a escolha de um representante de Rondônia para liderar um órgão tão relevante evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Judiciário estadual. “Essa conquista mostra a competência e a dedicação do desembargador Gilberto Barbosa, que tem uma trajetória exemplar. Sua atuação à frente do Ccoge certamente contribuirá para fortalecer e aprimorar o sistema judiciário em todo o país”, afirmou o parlamentar.



Criado em 1994, o Ccoge tem como missão aprimorar a prestação jurisdicional no primeiro grau de Justiça, padronizar métodos administrativos e incentivar boas práticas nas corregedorias estaduais. Com a posse de Barbosa, Rondônia ganha ainda mais visibilidade no cenário jurídico nacional.



Texto: Débora Moutinho / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar