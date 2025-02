Laerte Gomes entrega implementos agrícolas e anuncia destinação de mais de R$ 1,5 milhão para associações de Nova Brasilândia D’Oeste

No último final de semana, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Laerte Gomes (PSD), esteve em três associações rurais de Nova Brasilândia D’Oeste onde fez a entrega de implementos agrícolas e anunciou destinação de recursos na ordem de R$ 1,5 milhão, conforme indicações apresentadas pela vereadora Ana Paula Cappelli (PSD).



Ao lado da vereadora e também da ex-prefeita Maria Rezende, amigos e lideranças locais, o parlamentar iniciou as entregas na Associação de Pequenos Produtores e Produtoras Rurais Nova Era (Asproer), localizada na Estrada Linha 134 Km 3,5, Lado Sul.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“É sempre uma grande satisfação estar em Nova Brasilândia, uma cidade abençoada, a terra do café. Hoje viemos oficializar a entrega de uma recolhedora de café, maquinário adquirido pela entidade através de emenda parlamentar de nossa autoria em atendimento à solicitação apresentada pela minha amiga, vereadora Ana Paula Cappelli. Com a recolhedora, garantimos mais agilidade no trabalho do campo, redução de gastos e o fortalecimento da renda dos agricultores”, enfatizou o parlamentar.



Posteriormente, o deputado e a vereadora estiveram na Associação Nova Esperança, na Linha 09, Km 04. Em mais um atendimento às demandas da vereadora, o parlamentar fez a entrega de um trator traçado, adquirido através de recurso disponibilizado por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado.



Em seguida, Laerte Gomes seguiu para a Associação Estrela do Norte, localizada na Linha 05 Norte, Km 18. Lá, mais uma vez o deputado, em compromisso com a vereadora Ana Paula Cappelli, anunciou que destinará emenda parlamentar para a entidade investir na aquisição de um trator traçado.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Nós temos esse trabalho conjunto, uma parceria forte onde eu e a vereadora Ana Paula estamos atuando com o mesmo objetivo que é levar desenvolvimento para as associações, garantir um trabalho com mais eficiência, agilidade, menos custos e mais produtividade. E além desse trator, também confirmei a liberação de R$ 1.550.000,00 para a vereadora Ana Paula atender as associações de pequenos e médios produtores de Nova Brasilândia que devem investir o recurso na compra de maquinários agrícolas.



Aproveito para agradecer a todos que estiveram presentes nas três reuniões e parabenizo todos os nossos produtores pela conquista e meus agradecimentos à vereadora Ana Paula pela grande parceria. Nosso 2025 está apenas começando”, declarou o vice-presidente da Alero, Laerte Gomes.



Texto: Juliana Martins / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar