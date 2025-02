Deputado Delegado Lucas solicita totem de segurança da PM para reforçar segurança em Buritis

Buscando reforçar a segurança pública de Buritis, o deputado Delegado Lucas (PP) apresentou indicação à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) solicitando a instalação de um totem de monitoramento da Polícia Militar no município. O pedido tem como objetivo a atuação do estado de forma preventiva no combate à criminalidade local.



Segundo o parlamentar, a segurança pública é um direito fundamental e uma prioridade em seu mandato. Nesta semana, ele encaminhou o pedido ao Coronel BM Felipe Bernardo Vital, secretário da Sesdec.

Lucas destacou na justificativa da indicação que os totens de monitoramento são ferramentas tecnológicas, que permitem a integração entre os cidadãos e as forças de segurança, oferecendo comunicação direta com a Polícia Militar e resposta rápida em situações de emergência.



"A implementação desses dispositivos em pontos estratégicos é uma forma eficiente de coibir a criminalidade, reforçar a sensação de segurança e potencializar as ações das forças policiais. A experiência em outros municípios mostra que a presença dos totens inibe ações criminosas e melhora significativamente a atuação da segurança pública", pontuou.



Nos últimos anos, Rondônia tem registrado redução expressiva nos índices de criminalidade, com quedas significativas nos casos de roubos e furtos entre 2022 e 2024. Em Porto Velho, por exemplo, os roubos reduziram 37% e os furtos 28% em relação a 2022, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. O estado afirma que essa redução está diretamente relacionada à implementação de soluções tecnológicas, como os totens de segurança, que ampliaram o monitoramento e a eficiência das forças policiais.



Com a instalação de um totem em Buritis, o deputado Delegado Lucas busca garantir mais segurança para a população de Buritis, reforçando o compromisso com o bem-estar e a tranquilidade da comunidade.



"Nosso objetivo é fortalecer a segurança pública e garantir que os cidadãos de Buritis tenham um ambiente mais seguro para viver e trabalhar. Seguimos trabalhando para que essa solicitação seja atendida o mais rápido possível", concluiu o parlamentar.



Principais funcionalidades



Os totens de segurança utilizados pela Polícia Militar de Rondônia são equipamentos tecnológicos que auxiliam no monitoramento e combate ao crime.

Cada totem permite monitoramento 24 horas por dia, pois as câmeras captam imagens em tempo real e as transmitem para o centro de operações da Polícia Militar.



Além disso, existe o botão de emergência, em que qualquer pessoa pode acionar a polícia em caso de perigo, e um alto-falante e sirene, onde as autoridades podem emitir alertas e avisos para quem tiver próximo ao totem.

Os totens já existem em algumas cidades de Rondônia, como Porto Velho e Ji-Paraná, e mostram redução nos índices de roubos e furtos .



Texto: Jônatas Boni / Jornalista

Foto: Sesdec / Divulgação