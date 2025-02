Presidente da Alero Alex Redano solicita contratação de neuropediatra para o CER de Ji-Paraná

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, extensivo à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/RO), solicitando a contratação de um médico especialista em neuropediatria para o Centro Especializado de Reabilitação (CER) de Ji-Paraná.



A demanda surgiu a partir de uma solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, que alertou sobre a necessidade urgente desse profissional para atender crianças com distúrbios neurológicos. O CER de Ji-Paraná é uma unidade de referência que atende pacientes com deficiências motoras, abrangendo 17 municípios da macrorregião 2. Atualmente, a unidade realiza cerca de 200 atendimentos diários, totalizando aproximadamente 7 mil atendimentos mensais com uma equipe multidisciplinar.



Segundo o parlamentar, a ausência de um neuropediatra tem comprometido a qualidade e a integralidade dos serviços oferecidos às crianças atendidas pelo CER. "Sem esse profissional, muitas famílias são obrigadas a se deslocar para outras cidades, como Porto Velho ou recorrer à rede particular, o que gera um grande impacto financeiro, emocional e físico para os envolvidos", destacou Alex Redano.



A preocupação com a falta do especialista também foi levantada por representantes das mães de crianças atípicas, que, em janeiro de 2025, apresentaram propostas de inclusão ao prefeito, enfatizando a necessidade de ampliação do atendimento especializado no CER.



"Diante desse cenário, reforçamos a urgência da contratação desse profissional para garantir um atendimento adequado às crianças que necessitam desse suporte. O CER de Ji-Paraná desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes, e a presença de um neuropediatra é essencial para a qualidade do serviço prestado", concluiu o deputado.



Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira / Secom ALE/RO