Deputada Cláudia de Jesus exalta ação do MPF que alerta sobre uso de agrotóxicos em Rondônia

Na vanguarda da defesa ambiental, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) reforçou o apoio à recente recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em Seringueiras, que ordena a suspensão da pulverização de agrotóxicos em áreas próximas às aldeias indígenas da etnia Puruborá. A medida foi adotada após evidências de que a intensa aplicação de defensivos agrícolas vem causando graves danos à bacia e às nascentes do rio Manoel Correia, afetando diretamente a saúde das comunidades locais.



"É fundamental que medidas sejam adotadas para preservar nossas águas e garantir a saúde e o bem-estar das comunidades indígenas, que são verdadeiras guardiãs de nossa terra. Acima de tudo é importante preservar o meio ambiente", comentou a parlamentar.



RECOMENDAÇÃO



A recomendação do MPF, que concede um prazo de 15 dias para resposta dos produtores, surgiu a partir de denúncias de uma atividade agropecuária descontrolada, que tem ocasionado a mortandade de peixes e perturbado o equilíbrio ambiental da região. Durante as investigações, procuradores da República colheram depoimentos dos indígenas que relatam os transtornos provocados pelos sobrevoos frequentes de aeronaves e pela contaminação das águas próximas às suas residências.



Enquanto especialistas e autoridades ambientais defendem a adoção de práticas sustentáveis – como o cultivo orgânico e a recomposição florestal – a ação do MPF lança um alerta sobre os riscos da continuidade do uso indiscriminado de agrotóxicos, promovendo um debate essencial sobre a conciliação entre a produção agrícola e a preservação dos recursos naturais e culturais da região.





Cristiane Abreu / Jornalista

Foto: Secom ALE/RO