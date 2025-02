Deputado Alan Queiroz destina R$ 453 mil para aquisição de kits odontológicos ao município de Costa Marques

Dar atenção à saúde bucal da população é extremamente importante, trabalho que é executado com frequência pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). Por esta questão, o parlamentar destinou emenda parlamentar no valor de R$ 453 mil para a aquisição de kits odontológicos ao município de Costa Marques. Com estes kits, os estudantes da rede pública municipal de ensino poderão ter melhores cuidados com sua saúde bucal.



A entrega desses kits é uma forma de incentivar os estudantes a adotar hábitos saudáveis, pois ao estar fora de casa, como por exemplo na escola, eles poderão limpar seus dentes, desenvolvendo assim este hábito de cuidar da higiene bucal. Outro benefício é a prevenção de doenças bucais, já que o uso regular do fio dental desde a infância ajuda a prevenir cáries, gengivites e outras doenças bucais.



Segundo o parlamentar, a destinação da emenda vai muito além de somente cuidar da saúde bucal dos estudantes. “É sobre garantir acesso aos cuidados essenciais para quem mais precisa, e fornecer os kits para os estudantes é uma forma de atender a todos os públicos. Estou comprometido em fazer a diferença na vida das pessoas, cuidando não só do corpo, mas também do bem-estar bucal dos cidadãos do nosso estado”, enfatizou.



Destinar emendas parlamentares voltadas não somente à saúde bucal da população, mas à saúde em geral, é uma das prioridades do deputado Alan Queiroz, fornecendo mais saúde e qualidade nos atendimentos médicos específicos no estado de Rondônia. Esta ação reflete o compromisso do parlamentar em adquirir recursos que atendam diretamente às necessidades da população, especialmente nas áreas de saúde.



Texto: Jorge Fernando / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar