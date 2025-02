Presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano destina R$ 200 mil para educação e saúde em Presidente Médici

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, reforça seu compromisso com os municípios do estado ao garantir uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a cidade de Presidente Médici. O recurso será aplicado na melhoria da educação e da saúde, contemplando a criação de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para crianças atípicas e a implantação de um quarto humanizado no hospital municipal.



A iniciativa foi alinhada durante a visita do chefe de gabinete da presidência da Assembleia, Rogério Gago, ao prefeito Sérgio do Skinão. O encontro consolidou a parceria entre os poderes legislativo e executivo para garantir avanços nas áreas prioritárias da cidade.



“O nosso mandato tem o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de Rondônia, assegurando investimentos para áreas essenciais, como educação e saúde. Continuaremos atuando para que todos os municípios recebam o suporte necessário”, afirmou o presidente Alex Redano.



O prefeito Sérgio do Skinão agradeceu o apoio e destacou a importância da destinação desses recursos para a população de Presidente Médici. Segundo ele, a criação do quarto humanizado no hospital municipal representa um avanço significativo na qualidade do atendimento à população.



Com essa iniciativa, o deputado Alex Redano reforça sua atuação voltada para o bem-estar dos rondonienses, promovendo melhorias estruturais e garantindo mais dignidade aos cidadãos.



Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO