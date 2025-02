Deputada Cláudia de Jesus consegue cestas de alimentos para famílias atingidas pela cheia em Ji-Paraná

Atendendo solicitação da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) de Rondônia conseguiu 464 cestas de alimentos para Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf), que irá beneficiar moradores de Ji-Paraná, atingidas pelo transbordamento do rio Machado.



"Queremos agradecer ao MDA de Rondônia e ao governo federal por ter atendido o nosso pedido e entregas essas cestas que vão ser tão importante para essas famílias. Parabéns pela iniciativa de todos os envolvidos", comentou a deputada. A entrega totalizou quase R$ 80 mil. "Esse é um programa importante de causa humanitária. Esperamos que ajude quem mais precisa. A deputada Cláudia tem sido uma parceira nossa em defesa da população", disse Gervano Vicente que é Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).



No dia 14 de fevereiro, o rio Machado, em Ji-Paraná, ultrapassou a marca de 11 metros, levando a defesa civil a emitir um alerta vermelho. Várias famílias foram desalojadas e encaminhadas para o Ginásio de Esportes Adão Lamota, preparado para acolhê-las.



As fortes chuvas também causaram alagamentos em diversos pontos da cidade, com córregos transbordando e avenidas sendo invadidas pela água. A defesa civil recomendou a população a evitar áreas alagadas e a utilizar equipamentos de proteção ao entrar em contato com a água, devido ao risco de doenças como a leptospirose.



Francisco Costa / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar