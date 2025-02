Prefeitura de Porto Velho responde à solicitação da deputada Dra. Taíssa sobre ponte no Travessão Novo Horizonte

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), atendeu ao pedido da deputada estadual Dra. Taissa (Podemos), que havia enviado o Ofício nº 20/GDTS/2025 no dia 18 de fevereiro, solicitando providências urgentes para a recuperação da ponte localizada no Travessão Novo Horizonte, no Distrito de União Bandeirante. A resposta da prefeitura informou que a recuperação da estrutura será incluída no cronograma de trabalho de 2025, levando em consideração as condições precárias da ponte que afetam diretamente a população e, principalmente, o transporte escolar.



A parlamentar, preocupada com a situação da região, destacou a importância da manutenção da infraestrutura para garantir o acesso seguro e a mobilidade da comunidade. "É essencial que a ponte seja recuperada o quanto antes, pois ela é a principal via de acesso para alunos da zona rural. A população precisa dessa segurança, e estou acompanhando de perto para garantir que as obras sejam realizadas com a máxima urgência", afirmou Dra. Taissa Sousa.



A Ssecretaria, em sua resposta, informou que, devido ao intenso inverno amazônico, a prioridade neste momento são as demandas emergenciais nas estradas vicinais, especialmente nas rotas escolares, com a finalidade de garantir a segurança e o transporte adequado dos alunos. O município também está realizando serviços emergenciais no Distrito de União Bandeirante, como a desobstrução de vias, substituição de bueiros e reparos em pontes.



A deputada continua acompanhando a situação e reforçando a importância de a prefeitura dar celeridade à recuperação da ponte, assegurando que a infraestrutura da região atenda às necessidades da população de forma eficiente e segura.



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar