Presidente Alex Redano Solicita Substituição urgente da Ponte sobre o Rio Massangana em Alto Paraíso

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), encaminhou uma importante indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), destacando a necessidade urgente de substituição da ponte sobre o Rio Massangana, localizada na RO-457, B-40.



De acordo com a denúncia recebida pelo presidente Alex Redano, a ponte apresenta um estreitamento significativo, o que dificulta a passagem de veículos de grande porte, como máquinas agrícolas especiais. Essa situação tem gerado sérios riscos aos motoristas e transtornos causados para a população que utiliza diariamente a rodovia, de fundamental importância para o escoamento da produção agrícola da cidade.



A rodovia RO-457 é um dos principais corredores de transporte para as atividades rurais, especialmente no que tange ao transporte de produtos agrícolas, e a atual condição da ponte tem comprometido a eficiência desse escoamento. A população, que depende dessa via para a realização de atividades cotidianas, tem se submetido a uma situação de insegurança constante, colocando em risco a supervisão física dos motoristas e a qualidade das operações logísticas na região.



Com a intenção de solucionar esse impasse, a indicação do presidente Alex Redano pede a substituição da ponte por uma estrutura mais larga e robusta, capaz de suportar o tráfego de veículos pesados com maior segurança. Essa melhoria não apenas promoveria a segurança dos cidadãos, mas também contribuiria para o avanço da economia regional, facilitando a circulação.



“Essa solicitação visa atender a uma demanda urgente da população de Alto Paraíso, que precisa de infraestrutura de qualidade para garantir a segurança nas estradas e contribuir para o crescimento do município. A substituição da ponte será um marco para a região e útil no desenvolvimento econômico de Rondônia”, destacou o presidente.





Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira / Secom ALE/RO