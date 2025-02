Presidente Alex Redano indica recuperação das vias de acesso ao Ifro Campus Ariquemes

O Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma importante indicação de recuperação das vias de acesso ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes. Um pedido foi enviado ao Gabinete Parlamentar pela Associação de Pais e Professores do Ifro (APP/Ifro), que destacou a necessidade urgente de melhorias nas condições de transporte para alunos, professores e demais usuários da instituição.



A estrada que dá acesso ao Instituto, localizada entre a rotatória da RO-257 e o Campus Ariquemes, com aproximadamente 3,5 km de extensão, está em condições precárias, oferecendo riscos à segurança dos frequentadores da instituição. A via é de grande fluxo, especialmente durante os horários de aula, com um número expressivo de estudantes e professores transitando. Além disso, a solicitação também inclui a recuperação das vias internas do campus, que também apresentam problemas estruturais e comprometem o bem-estar e a mobilidade dentro da instituição



"A situação das vias de acesso ao Ifro é um desafio diário para os alunos e professores, que enfrentam dificuldades e riscos durante o trajeto. Sabemos da importância dessa instituição de ensino para a nossa região e, por isso, entendemos ser essencial a recuperação dessas vias, para garantir segurança e conforto a todos que dependem dessa infraestrutura", afirmou o presidente Alex Redano.



A recuperação das vias é vista como urgente, uma vez que a qualidade de vida e a segurança de quem utiliza a trajetória estão em jogo. A busca pela iniciativa garante que o Instituto continue sendo um espaço de educação e desenvolvimento, sem que seus frequentadores precisem enfrentar riscos. A indicação agora aguarda os trâmites necessários para que o governo do estado possa viabilizar os recursos e dar início às obras de recuperação das vias.





Fonte: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira / Secom ALE/RO