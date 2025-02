Deputado Ismael Crispin destina recursos para aquisição de van para pacientes de hemodiálise em Costa Marques

Atendendo a uma importante demanda da saúde municipal, o deputado Ismael Crispin (MDB) anunciou a destinação de recursos para a aquisição de uma van exclusiva para o transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise. A iniciativa surgiu após solicitação do vereador Maurinho, que levou ao gabinete do parlamentar a dificuldade enfrentada pelos moradores da cidade.



Atualmente, pacientes de Costa Marques precisam se deslocar até Cacoal ou Ji-Paraná para realizar as sessões de hemodiálise, enfrentando longas viagens e um grande desgaste físico. Para muitos, esse trajeto representa um desafio adicional à já delicada rotina de tratamento.



“Sabemos o quanto essas viagens são cansativas e dificultam ainda mais a vida dos pacientes que dependem desse atendimento. Por isso, atendendo ao pedido do vereador Maurinho, estamos garantindo o recurso necessário para a aquisição dessa van, proporcionando mais conforto e dignidade a essas pessoas,” afirmou Ismael Crispin.



Com a nova van, os pacientes terão um transporte mais adequado, confortável e seguro, reduzindo o impacto do deslocamento e garantindo uma melhor qualidade de vida. O compromisso reforça a atuação do parlamentar em defesa da saúde pública e do bem-estar da população de Rondônia. “Nosso trabalho é buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. Seguimos firmes nessa missão,” finalizou o deputado.



Texto Laila Moraes / Jornalista

Foto: Laila Moraes / Jornalista