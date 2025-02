Ismael Crispin atende pedido do vereador Jair Topcar e viabiliza recursos para ativação de fábrica em São Miguel do Guaporé

A fábrica de manilhas e bloquetes da Unidade Prisional de São Miguel do Guaporé, parada desde 2010, finalmente será reativada. A iniciativa nasceu a partir de um pedido do presidente da Câmara Municipal, Jair Topcar, ao deputado Ismael Crispin (MDB), que assegurou os recursos necessários para a compra dos insumos que permitirão o início da produção.



O objetivo do projeto é utilizar a fábrica para a produção de materiais que serão empregados em ações de infraestrutura do município, contribuindo diretamente para a melhoria de ruas, calçadas e outras demandas urbanas. Com o maquinário já instalado e pronto para operar, a expectativa é de que a produção tenha início assim que os insumos forem adquiridos.



"Essa fábrica ficou anos sem ser aproveitada, mas agora estamos mudando essa realidade. Com a produção de manilhas e bloquetes, poderemos atender demandas importantes da cidade, garantindo um impacto positivo na infraestrutura e no desenvolvimento de São Miguel do Guaporé", destacou o deputado Ismael Crispin.



O presidente da Câmara, Jair Topcar, ressaltou a importância dessa conquista para o município. "Sabemos das dificuldades da cidade para atender algumas demandas estruturais, e essa fábrica será um grande reforço. Fizemos o pedido ao deputado Ismael Crispin, que prontamente garantiu os recursos necessários para que essa produção aconteça o mais rápido possível”, finalizou.



Texto: Laila Moraes

Foto: Laila Moraes