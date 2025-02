Deputada Dra. Taissa destaca trabalho de policiais militares na linha de frente contra facções em Rondônia

A Deputada Estadual Taissa Sousa (Podemos), em um gesto de reconhecimento e apoio aos policiais militares de Rondônia, parabenizou durante a última Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, os profissionais da segurança pública que atuam na linha de frente da guerra contra as facções criminosas no estado. Como ex-policial e filha de um policial militar, a parlamentar ressaltou o empenho e a dedicação dos praças, que, mesmo diante de inúmeros desafios, continuam cumprindo suas missões com coragem e determinação.



Em sua mensagem, a deputada destacou a luta contínua dos profissionais, lembrando que, mesmo com a falta de estrutura adequada e a busca por melhorias salariais, os policiais não medem esforços para garantir a segurança da população rondoniense. “Sabemos que os desafios foram e são diversos, principalmente nesse contexto da guerra com facções. Os policiais, mesmo sem a estrutura necessária, mostraram que em Rondônia não é a lei da criminalidade que prevalece, mas sim a da polícia”, afirmou Taissa Sousa.



A deputada enfatizou também o papel essencial dos policiais em um dos períodos mais críticos da segurança pública no estado, com destaque para os primeiros conflitos registrados em 10 de janeiro de 2025, que resultaram em muitas mortes e incêndios em veículos públicos. A violência se intensificou com o assassinato do cabo Fábio Martins, morto com seis tiros na cabeça no conjunto habitacional onde morava, tornando ainda mais evidente os riscos enfrentados pelas forças de segurança no combate às facções.



"Missão dada é missão cumprida", disse Taissa, ao reconhecer o compromisso dos policiais em meio a uma situação de extrema tensão e risco. Ela reforçou a importância de uma postura firme, um comportamento exemplar e a união entre os profissionais da segurança pública para que a ordem seja mantida. "Deixo meus parabéns a cada um de vocês, que enfrentam a guerra com coragem e união, sempre em busca do melhor para nossa população", completou.



A crise envolvendo as facções criminosas, que gerou grandes preocupações em Rondônia, chamou atenção nacionalmente, mas também colocou em evidência a força e o compromisso das forças de segurança do estado, em especial a Polícia Militar. Sob a liderança do Governador Marcos Rocha, a atuação firme desses profissionais é um exemplo de dedicação à segurança pública e à proteção da sociedade.



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto:Rafael Oliveira